Хакими о «ПСЖ»: «Мы вписали свое имя в историю. Наша цель – выиграть клубный ЧМ и показать, что мы чемпионы Европы»

Ашраф Хакими заявил, что «ПСЖ» намерен выиграть клубный ЧМ.

«Мы вписали свое имя в историю, и мы очень рады. Сейчас мы сосредоточены на клубном чемпионате мира. У нас есть цель: остаться до самого конца и выиграть турнир, показать, что мы – чемпионы Европы.

Я чувствую себя хорошо. В этом сезоне у нас много матчей и много перелетов, но мы хорошо восстанавливаемся. «Атлетико» – хорошая команда, и мы должны сделать все возможное, чтобы завоевать три очка», – сказал защитник «ПСЖ ».