Бардзальи назвал «Реал», «Баварию» и «Ювентус» фаворитами клубного ЧМ. Матри считает, что это год «ПСЖ»: «Он в отличной форме и заслужил всеобщее уважение, сделав требл»

Андреа Бардзальи считает «Ювентус» одним из фаворитов клубного чемпионата мира.

Говоря о командах с наибольшими шансами на победу, экс-защитник сборной Италии заявил: «Реал », «Бавария » и, надеюсь, «Ювентус ».

Алессандро Матри , его бывший партнер, не согласился: «Похоже, это год «ПСЖ ». Он в отличной форме и заслужил всеобщее уважение, сделав требл. Мы, итальянцы, на заднем плане, но эти команды знают все».