Бардзальи назвал «Реал», «Баварию» и «Ювентус» фаворитами клубного ЧМ. Матри считает, что это год «ПСЖ»: «Он в отличной форме и заслужил всеобщее уважение, сделав требл»
Андреа Бардзальи считает «Ювентус» одним из фаворитов клубного чемпионата мира.
Говоря о командах с наибольшими шансами на победу, экс-защитник сборной Италии заявил: «Реал», «Бавария» и, надеюсь, «Ювентус».
Алессандро Матри, его бывший партнер, не согласился: «Похоже, это год «ПСЖ». Он в отличной форме и заслужил всеобщее уважение, сделав требл. Мы, итальянцы, на заднем плане, но эти команды знают все».
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Опубликовал: Александр Суряев
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