Энрике о «Золотом мяче»: «Дембеле заслуживает, никаких сомнений. Меня же эти награды вообще ни капли не интересуют»

Луис Энрике видит в Усмане Дембеле будущего обладателя «Золотого мяча».

У возглавляющего «ПСЖ» испанца спросили, заслуживает ли он «Золотой мяч » как тренер.

«Меня эти награды вообще ни капли не интересуют.

Я все еще считаю, что Усман Дембеле заслуживает этот приз. Никаких сомнений», – заявил Энрике .