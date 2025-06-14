Энрике о «Золотом мяче»: «Дембеле заслуживает, никаких сомнений. Меня же эти награды вообще ни капли не интересуют»
Луис Энрике видит в Усмане Дембеле будущего обладателя «Золотого мяча».
У возглавляющего «ПСЖ» испанца спросили, заслуживает ли он «Золотой мяч» как тренер.
«Меня эти награды вообще ни капли не интересуют.
Я все еще считаю, что Усман Дембеле заслуживает этот приз. Никаких сомнений», – заявил Энрике.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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