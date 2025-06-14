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Насри отдал бы «Золотой мяч» Дембеле: «Выбрал бы Ямаля в плане таланта, но Усман провел отличный сезон, выиграл все с «ПСЖ»

Самир Насри назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

«Дембеле. Потому что, во-первых, он француз, но также потому, что провел отличный сезон. Он выиграл все с «ПСЖ».

Если говорить о таланте, я выбрал бы Ламина [Ямаля], но если учитывать сезон целиком, то «Золотой мяч» я бы отдал Усману Дембеле», – заявил бывший полузащитник «Ман Сити», «Арсенала» и сборной Франции.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoЗолотой мяч
logoЛамин Ямаль
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoБарселона
logoСамир Насри
logoлига 1 Франция
logoУсман Дембеле
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