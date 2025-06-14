Насри отдал бы «Золотой мяч» Дембеле: «Выбрал бы Ямаля в плане таланта, но Усман провел отличный сезон, выиграл все с «ПСЖ»

Самир Насри назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

«Дембеле. Потому что, во-первых, он француз, но также потому, что провел отличный сезон. Он выиграл все с «ПСЖ ».

Если говорить о таланте, я выбрал бы Ламина [Ямаля], но если учитывать сезон целиком, то «Золотой мяч» я бы отдал Усману Дембеле », – заявил бывший полузащитник «Ман Сити», «Арсенала» и сборной Франции.