Насри отдал бы «Золотой мяч» Дембеле: «Выбрал бы Ямаля в плане таланта, но Усман провел отличный сезон, выиграл все с «ПСЖ»
Самир Насри назвал своего фаворита на «Золотой мяч».
«Дембеле. Потому что, во-первых, он француз, но также потому, что провел отличный сезон. Он выиграл все с «ПСЖ».
Если говорить о таланте, я выбрал бы Ламина [Ямаля], но если учитывать сезон целиком, то «Золотой мяч» я бы отдал Усману Дембеле», – заявил бывший полузащитник «Ман Сити», «Арсенала» и сборной Франции.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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