Гути: «Мне не очень нравится «Золотой мяч». Не знаю, на основании чего его вручают. Если рассматривать сезон, возможно, фаворит – Дембеле. Хотя есть игроки и получше»

Гути назвал Дембеле основным претендентом на «Золотой мяч».

– Кому бы вы дали «Золотой мяч» в этом году?

– Мне не очень нравится эта награда. Я не знаю, на основании чего ее вручают. Иногда они учитывают титулы, иногда нет. Следует оценивать по статистике, передачам, голам, ключевым моментам...

Если рассматривать сезон, возможно, Дембеле . Хотя я думаю, что есть игроки и получше, – сказал экс-полузащитник «Реала».