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  • Пике хотел бы, что Ямаль взял «Золотой мяч»: «Он сейчас в «Барсе» и участвует в Kings League. Но Дембеле мне тоже нравится – буду рад, если он выиграет»
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Пике хотел бы, что Ямаль взял «Золотой мяч»: «Он сейчас в «Барсе» и участвует в Kings League. Но Дембеле мне тоже нравится – буду рад, если он выиграет»

Жерар Пике высказался о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».

«Я играл и с Усманом Дембеле, и с Ламином Ямалем. У меня была возможность делить раздевалку с ними. Я их очень сильно люблю.

Усман был мне как брат. Ламин тоже. Он очень и очень талантлив, особенный.

Я бы выбрал Ламина [как победителя], потому что сейчас он в «Барселоне», а также он участвует в Kings League (испанский медиафутбольный турнир – Спортс’‘). Ламин очень молод, очень талантлив. Думаю, что он очень особенный.

Но мне также очень нравится Усман, и если он выиграет [приз], я буду рад за него», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoЖерар Пике
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