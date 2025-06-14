Пике хотел бы, что Ямаль взял «Золотой мяч»: «Он сейчас в «Барсе» и участвует в Kings League. Но Дембеле мне тоже нравится – буду рад, если он выиграет»
Жерар Пике высказался о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».
«Я играл и с Усманом Дембеле, и с Ламином Ямалем. У меня была возможность делить раздевалку с ними. Я их очень сильно люблю.
Усман был мне как брат. Ламин тоже. Он очень и очень талантлив, особенный.
Я бы выбрал Ламина [как победителя], потому что сейчас он в «Барселоне», а также он участвует в Kings League (испанский медиафутбольный турнир – Спортс’‘). Ламин очень молод, очень талантлив. Думаю, что он очень особенный.
Но мне также очень нравится Усман, и если он выиграет [приз], я буду рад за него», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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