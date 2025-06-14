Дембеле о «Золотом мяче»: «Надеюсь, хотя бы попаду в число номинантов. Быть одним из фаворитов – уже большая победа. Но выиграть приз – это Святой Грааль для каждого»

Усман Дембеле поделился мыслями о возможности получения «Золотого мяча».

В этом сезоне вингер «ПСЖ » забил 33 гола и сделал 15 передач в 49 матчах во всех турнирах. Также вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов.

– Когда ты футболист, то выиграть «Золотой мяч », – это Святой Грааль для каждого. Это то, о чем мечтаешь с самого детства. Помню, когда смотрел за тем, как игроки получают этот приз – и это невероятно.

– Вы прошли путь от никогда не номинированного на «Золотой мяч» до одного из фаворитов в этом сезоне. Вы когда-нибудь думали, что это возможно?

– Надеюсь, что хотя бы попаду в число тридцати номинантов (улыбается). У меня были трудные сезоны с травмами и плохой игрой.

В этом сезоне, думаю, я выступил хорошо, так что посмотрим, что получится. Было бы невероятно, если бы мое имя было в списке. И быть одним из фаворитов – это уже большая победа, хоть я и надеюсь однажды выиграть приз.

Я всегда играл в один и тот же футбол. С самого детства я хотел доставлять удовольствие людям, которые приходят на стадион. Мне нравится дриблинг, но я также тот, кто помогает команде, кто хочет забивать.

Затем уже каждый думает, что хочет, и голосует, как хочет. Если вам нравится Усман Дембеле – это нормально. Если нет – жизнь продолжается. Посмотрим, – сказал Усман Дембеле .