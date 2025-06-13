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Клод Макелеле: «Рад «Золотому мячу» Родри. В мое время внимание уделяли форвардам, вингерам, но опорник – одна из самых важных позиций. Сейчас это «роль Кайседо», он хорош»

Клод Макелеле похвалил игру Мойсеса Кайседо на позиции опорного хавбека.

«Думаю, сейчас это «роль Кайседо» [а не «роль Макелеле»]. Мне приятно, что молодые игроки перенимают у меня некоторые вещи. Сейчас эта позиция стала получать признание в мировом футболе.

Я был рад, когда Родри выиграл «Золотой мяч», потому что в мое время внимание было сосредоточено на полузащитниках другого типа. Главными всегда были нападающие, вингеры, но не [опорные] полузащитники. Это одна из самых важных позиций на поле, и сейчас мы видим, как Родри, Педри из «Барселоны» получают признание.

Что касается Кайседо, я очень люблю этого парня. Он скромный и трудолюбивый. Я разговаривал с ним перед его приходом в «Челси», он сказал мне, что я для него пример для подражания. Я уверен, что он сможет добиться успеха в «Челси», потому что он хороший игрок», – сказал экс-хавбек лондонцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
logoКлод Макелеле
logoПедри
logoРодри
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoМойсес Кайседо
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