Клод Макелеле: «Рад «Золотому мячу» Родри. В мое время внимание уделяли форвардам, вингерам, но опорник – одна из самых важных позиций. Сейчас это «роль Кайседо», он хорош»
«Думаю, сейчас это «роль Кайседо» [а не «роль Макелеле»]. Мне приятно, что молодые игроки перенимают у меня некоторые вещи. Сейчас эта позиция стала получать признание в мировом футболе.
Я был рад, когда Родри выиграл «Золотой мяч», потому что в мое время внимание было сосредоточено на полузащитниках другого типа. Главными всегда были нападающие, вингеры, но не [опорные] полузащитники. Это одна из самых важных позиций на поле, и сейчас мы видим, как Родри, Педри из «Барселоны» получают признание.
Что касается Кайседо, я очень люблю этого парня. Он скромный и трудолюбивый. Я разговаривал с ним перед его приходом в «Челси», он сказал мне, что я для него пример для подражания. Я уверен, что он сможет добиться успеха в «Челси», потому что он хороший игрок», – сказал экс-хавбек лондонцев.