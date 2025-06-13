Клод Макелеле: «Рад «Золотому мячу» Родри. В мое время внимание уделяли форвардам, вингерам, но опорник – одна из самых важных позиций. Сейчас это «роль Кайседо», он хорош»

Клод Макелеле похвалил игру Мойсеса Кайседо на позиции опорного хавбека.

«Думаю, сейчас это «роль Кайседо» [а не «роль Макелеле »]. Мне приятно, что молодые игроки перенимают у меня некоторые вещи. Сейчас эта позиция стала получать признание в мировом футболе.

Я был рад, когда Родри выиграл «Золотой мяч », потому что в мое время внимание было сосредоточено на полузащитниках другого типа. Главными всегда были нападающие, вингеры, но не [опорные] полузащитники. Это одна из самых важных позиций на поле, и сейчас мы видим, как Родри , Педри из «Барселоны» получают признание.

Что касается Кайседо, я очень люблю этого парня. Он скромный и трудолюбивый. Я разговаривал с ним перед его приходом в «Челси», он сказал мне, что я для него пример для подражания. Я уверен, что он сможет добиться успеха в «Челси », потому что он хороший игрок», – сказал экс-хавбек лондонцев.