Черданцев о том, что в Норвегии секс без согласия будет считаться изнасилованием: «Это полумера. Нужно письменное согласие, заверенное у нотариуса»

Георгий Черданцев прокомментировал изменения в законодательстве Норвегии.

Комментатор «Матч ТВ » отреагировал на новость, что в Норвегии секс без явного согласия теперь будет считаться изнасилованием.

Парламент Норвегии поддержал ужесточение уголовного законодательства, которое закрепляет принцип «только «да» означает «да», в связи с чем секс без явного согласия будет считаться изнасилованием.

«Это полумера. Нужно письменное согласие, заверенное у нотариуса», – написал Черданцев .