Черданцев о том, что в Норвегии секс без согласия будет считаться изнасилованием: «Это полумера. Нужно письменное согласие, заверенное у нотариуса»
Георгий Черданцев прокомментировал изменения в законодательстве Норвегии.
Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на новость, что в Норвегии секс без явного согласия теперь будет считаться изнасилованием.
Парламент Норвегии поддержал ужесточение уголовного законодательства, которое закрепляет принцип «только «да» означает «да», в связи с чем секс без явного согласия будет считаться изнасилованием.
«Это полумера. Нужно письменное согласие, заверенное у нотариуса», – написал Черданцев.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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