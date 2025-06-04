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Черданцев о финале Кубка: «Трансляция была лучше футбола. ЦСКА повезло с Николичем, угадали с тренером»

Георгий Черданцев оценил качество футбола в финале FONBET Кубка России.

В решающем матче ЦСКА победил «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти).

– Какие впечатления от Суперфинала Кубка России?

– Не могу сказать, что финал Кубка меня впечатлил. Была игра на результат, честно говоря, ждал большего. При такой аудитории, много народу, хорошая погода. Трансляция была лучше, чем футбол.

ЦСКА именно по весне был командой, которая выделялась по‑тренерски. Ну и плюс титул. Думаю, что ЦСКА повезло с Николичем, они угадали с тренером.

У этой команды отличные перспективы на следующий сезон. Многое будет зависеть от состава, от того, останется ли тот же Пьянич.

Есть масса вопросов, на которые нет ответов. Но то, что это тренерская команда, – вопросов никаких нет. Плюс титул – можно однозначно говорить об успешном сезоне ЦСКА.

«Ростов» тоже молодцы. Потеряв главного тренера, дойти до финала Кубка в таком сложном турнире с непростой логистикой – молодцом.

Там много российских игроков, которые выделялись в этом сезоне. Много молодых ребят, которые себя классно проявляли, – сказал комментатор Георгий Черданцев.

Пьянич о будущем в ЦСКА: «Знаю, чего хотят клуб и тренер. Возьму время на размышление, посоветуюсь с семьей»

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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