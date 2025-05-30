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  • Черданцев про Угальде: «Классный нападающий. Такие подолгу в РПЛ не задерживаются. Появление Ливая пошло во вред «Спартаку»
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Черданцев про Угальде: «Классный нападающий. Такие подолгу в РПЛ не задерживаются. Появление Ливая пошло во вред «Спартаку»

Георгий Черданцев высказался об игре Манфреда Угальде.

Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 17 мячей. При этом весной костариканец забил в чемпионате лишь дважды.

– Верите, что Угальде могут сейчас забрать в Европу после такой концовки сезона?

– Я не знаю, по каким причинам «Спартак» взял зимой Ливая Гарсию. Может быть, стоило трансфер отложить до лета и дать Угальде спокойно доиграть сезон. Потому что все эти дергания с переводом на фланг сбили его самого.

Манфред немножко потерялся в плане позиции. Появление Гарсии пошло во вред. Ливай – это хороший футболист. Другой вопрос, что по ходу сезона добавлять такого сильного игрока в сложившуюся команду... Видимо, это нарушило химию в игровом балансе.

Угальде – хороший футболист, классный нападающий. Такие люди подолгу в чемпионате России не задерживаются. С другой стороны, «Краснодар» столько лет у себя удерживает Кордобу, хотя это игрок, безусловно, европейского класса и мог бы прекрасно играть в хорошей европейской команде, – сказал комментатор и телеведущий.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoМанфред Угальде
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛивай Гарсия
logoГеоргий Черданцев
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