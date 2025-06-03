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  • Черданцев о собрании РПЛ: «Надо собираться до начала стыков, сейчас решение уже неспортивное. Оставлять проигравших – это несправедливо и обнуляет смысл матчей. Зачем люди ездили, играли?»
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Черданцев о собрании РПЛ: «Надо собираться до начала стыков, сейчас решение уже неспортивное. Оставлять проигравших – это несправедливо и обнуляет смысл матчей. Зачем люди ездили, играли?»

Георгий Черданцев прокомментировал голосование на тему судьбы «Пари НН».

Сообщалось, что на общем собрании клубов Мир РПЛ большинство проголосовало за то, чтобы сохранить клуб из Нижнего Новгорода в высшем дивизионе. «Зенит» был против, «Сочи» воздержался. Представители клубов отказались от идеи с 15 командами в чемпионате. Решение о том, кто сыграет в РПЛ в следующем сезоне вместо «Химок», примет исполком РФС.

«Надо было это собрание собирать до начала стыковых матчей и оперативно принимать решение. Какое бы решение ни было принято сегодня, оно уже будет неспортивное. Если они оставят команду, которая проиграла в стыках, это будет несправедливо и обнуляет смысл стыковых матчей. Зачем люди ездили, играли, для чего тогда приходили болельщики?» – отметил перед собранием комментатор «Матч ТВ».

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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