Черданцев о собрании РПЛ: «Надо собираться до начала стыков, сейчас решение уже неспортивное. Оставлять проигравших – это несправедливо и обнуляет смысл матчей. Зачем люди ездили, играли?»

Георгий Черданцев прокомментировал голосование на тему судьбы «Пари НН».

Сообщалось , что на общем собрании клубов Мир РПЛ большинство проголосовало за то, чтобы сохранить клуб из Нижнего Новгорода в высшем дивизионе. «Зенит» был против, «Сочи» воздержался. Представители клубов отказались от идеи с 15 командами в чемпионате. Решение о том, кто сыграет в РПЛ в следующем сезоне вместо «Химок», примет исполком РФС.

«Надо было это собрание собирать до начала стыковых матчей и оперативно принимать решение. Какое бы решение ни было принято сегодня, оно уже будет неспортивное. Если они оставят команду, которая проиграла в стыках, это будет несправедливо и обнуляет смысл стыковых матчей. Зачем люди ездили, играли, для чего тогда приходили болельщики?» – отметил перед собранием комментатор «Матч ТВ ».