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  • Георгий Черданцев: «Кисляк – открытие сезона. Его прогресс – колоссальная работа Николича. ЦСКА и сборная России получают классного футболиста»
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Георгий Черданцев: «Кисляк – открытие сезона. Его прогресс – колоссальная работа Николича. ЦСКА и сборная России получают классного футболиста»

Георгий Черданцев отметил прогресс Матвея Кисляка.

19‑летний футболист провел за ЦСКА 32 матча в этом сезоне, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

– Кто заслуживает звания лучшего футболиста сезона?

– Я думаю, что нет кого‑то, кто был бы на голову сильнее всех остальных игроков. Шикарный сезон провел Батраков, но поскольку его команда ничего не выиграла и заняла шестое место, было бы странно как‑то его ставить выше, чем других. Все‑таки футбол – это командный вид спорта. Если ЦСКА выиграет Кубок России, Кисляк или кто‑то еще из ЦСКА вполне может претендовать на звание лучшего игрока сезона.

Кисляк, конечно, – открытие сезона. Его прогресс – колоссальная работа Николича. ЦСКА и сборная России получают классного футболиста в лице Кисляка. Дай бог, чтобы Матвей без травм дальше играл и не снизил профессионализма, как по молодости бывает. Но я думаю, что с руководителями ЦСКА и с Николичем это не прокатит. Кисляк произвел большое впечатление в нынешнем сезоне, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoМатвей Кисляк
logoГеоргий Черданцев
logoЦСКА
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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