Георгий Черданцев отметил прогресс Матвея Кисляка.

19‑летний футболист провел за ЦСКА 32 матча в этом сезоне, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

– Кто заслуживает звания лучшего футболиста сезона?

– Я думаю, что нет кого‑то, кто был бы на голову сильнее всех остальных игроков. Шикарный сезон провел Батраков, но поскольку его команда ничего не выиграла и заняла шестое место, было бы странно как‑то его ставить выше, чем других. Все‑таки футбол – это командный вид спорта. Если ЦСКА выиграет Кубок России, Кисляк или кто‑то еще из ЦСКА вполне может претендовать на звание лучшего игрока сезона.

Кисляк, конечно, – открытие сезона. Его прогресс – колоссальная работа Николича. ЦСКА и сборная России получают классного футболиста в лице Кисляка. Дай бог, чтобы Матвей без травм дальше играл и не снизил профессионализма, как по молодости бывает. Но я думаю, что с руководителями ЦСКА и с Николичем это не прокатит. Кисляк произвел большое впечатление в нынешнем сезоне, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».