Дмитрий Губерниев: «Не понимаю любовь к Промесу. Мне прилетает, что он такой народный, его сравнивают с Черенковым. Это кощунство и бред»

Дмитрий Губерниев критично отозвался о Квинси Промесе.

Сообщалось, что бывший игрок «Спартака» был задержан в Дубае в ночь на четверг по запросу Нидерландов об экстрадиции. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Промеса «Спартака » на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию.

«Я не понимаю степень любви к этому футболисту. Мне часто в комментариях прилетает, что Промес такой народный, его часто сравнивают с Федором Черенковым . С моей точки зрения, это истинное кощунство и полный бред.

Вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Владимир Высоцкий в роли Жеглова. Отсидит, с чистой совестью выйдет и, может быть, усилит «Спартак». Промес сейчас ассоциируется с преступлением, которое он совершил. Зачем нам этот пассажир, который будет позорить российский футбол?» – сказал комментатор и телеведущий.