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  • Дмитрий Губерниев: «Не понимаю любовь к Промесу. Мне прилетает, что он такой народный, его сравнивают с Черенковым. Это кощунство и бред»
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Дмитрий Губерниев: «Не понимаю любовь к Промесу. Мне прилетает, что он такой народный, его сравнивают с Черенковым. Это кощунство и бред»

Дмитрий Губерниев критично отозвался о Квинси Промесе.

Сообщалось, что бывший игрок «Спартака» был задержан в Дубае в ночь на четверг по запросу Нидерландов об экстрадиции. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Промеса «Спартака» на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию. 

«Я не понимаю степень любви к этому футболисту. Мне часто в комментариях прилетает, что Промес такой народный, его часто сравнивают с Федором Черенковым. С моей точки зрения, это истинное кощунство и полный бред.

Вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Владимир Высоцкий в роли Жеглова. Отсидит, с чистой совестью выйдет и, может быть, усилит «Спартак». Промес сейчас ассоциируется с преступлением, которое он совершил. Зачем нам этот пассажир, который будет позорить российский футбол?» – сказал комментатор и телеведущий.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Губерниев
logoКвинси Промес
logoМатч ТВ
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Черенков
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