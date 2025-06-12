Губерниев об аресте Промеса в ОАЭ: «Перефразируем Жеглова и его «вор должен сидеть в тюрьме». Хороший футболист, но преступник и бестолочь – такие играть в РПЛ не должны»

Дмитрий Губерниев отреагировал на арест Квинси Промеса.

Сообщалось, что бывший игрок «Спартака» был задержан в Дубае в ночь на четверг по запросу Нидерландов об экстрадиции. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Промеса «Спартака » на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию.

«В этой новости прекрасно все. Перефразируем Глеба Жеглова и его «вор должен сидеть в тюрьме».

Квинси Промес – хороший футболист, но преступник и бестолочь. Такие люди не должны играть в российском чемпионате. Он должен нести ответственность за то, что натворил.

Мне жалко, честно сказать, тех людей, которые рассказывали, как Квинси Промес нужен «Спартаку», потому что это было бы несмываемое пятно на московском «Спартаке» и российском футболе. Желаю ему с честью выдержать все испытания, отсидеть и вернуться на свободу с чистой совестью», – сказал комментатор.