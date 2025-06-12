«Овечкин, Мирра и Медведев – лица российского спорта на планете Земля». Губерниев на вопрос о трех главных спортсменах из России
Дмитрий Губерниев считает Александра Овечкина лицом российского спорта.
– Кто сейчас три главных спортсмена из России?
– Овечкин, естественно, номер один. Мирра Андреева и Даня Медведев. Сейчас это лица российского спорта на планете Земля, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Российский форвард «Вашингтона» в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 897 шайб.
18-летняя Андреева в этом году выиграла два турнира категории WTA 1000 и занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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