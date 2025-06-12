«Овечкин, Мирра и Медведев – лица российского спорта на планете Земля». Губерниев на вопрос о трех главных спортсменах из России

Дмитрий Губерниев считает Александра Овечкина лицом российского спорта.

– Кто сейчас три главных спортсмена из России?

– Овечкин , естественно, номер один. Мирра Андреева и Даня Медведев. Сейчас это лица российского спорта на планете Земля, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .

Российский форвард «Вашингтона» в минувшем сезоне побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ – 897 шайб.

18-летняя Андреева в этом году выиграла два турнира категории WTA 1000 и занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России.

Овечкин, Легков, Зобнин, Щенников, Мыскина, Фридзон и другие спортсмены спели гимн России на отдыхе в Турции