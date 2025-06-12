Дмитрий Губерниев: «Отсутствие новостей о допуске – это руководство к действию: что мы еще должны сделать, чтобы зимний сезон в России был интересен зрителю»

Губерниев заявил, что хочет сделать зимний сезон интереснее для зрителей.

– Приближается Олимпиада, никаких позитивных новостей и изменений в лыжах и биатлоне не слышно. Уже всем пора смириться, что мы никуда не поедем в этих видах?

– Не надо смиряться, это плохое слово, надо отдавать себе отчет. Отсутствие новостей – это руководство к действию: что мы еще должны сделать, чтобы предстоящий зимний сезон в России был по-настоящему интересен для зрителей. Привлечь дополнительных спонсоров, что-то придумать в трансляциях.

В этом смысле ТЭФИ для программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» – приз, который нас сподвигнет на новые телевизионные решения, мы не будем останавливаться. Будем идти вперед и делать все еще интереснее вместе с продюсерами.

Как известно, в нашей программе и лыжники всегда желанные гости, поэтому мы с удовольствием будем предоставлять площадку не только биатлонистам, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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