Дмитрий Губерниев: «То, что Худайбердиева не побоялась пойти в тренеры, заслуживает самых теплых слов и уважения. Желаю ей вырасти в большого специалиста»

Губерниев пожелал Худайбердиевой сделать успешную тренерскую карьеру.

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева завершила спортивную карьеру весной этого года. 12 июня «Матч ТВ» сообщил, что 22-летняя спортсменка вошла в состав тренеров сборной России по фигурному катанию.

– Елизавете всего 22 года, справится ли она?

– Ну, а почему бы нет? Спортсмены, которые еще вчера выступали, не очень-то охотно идут в тренеры. То, что Елизавета не побоялась, заслуживает самых теплых слов и уважения.

Желаю ей вырасти в большого специалиста, как Татьяна Тарасова, Елена Чайковская. Пусть совершенствует себя в новой профессии, это прекрасно. Худайбердиева – большой пример для подражания, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию («Р-Спорт»)