«Акинфееву не нужно летать по «девяткам». Он грамотно занимает позицию». Чанов о вратаре

Вячеслав Чанов назвал сильные качества вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Процитирую Савченко: «Игорь играет как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее».

— Здесь можно подискутировать. В чем заключается класс вратаря, да и вообще любого футболиста? В игре на своих сильных качествах. Зачем Игорю что-то придумывать?

Поймал, отбил — все просто? Может быть, и просто. Но самое главное — надежно и эффективно! Действительно без привозов. Да, возможно, Акинфеев порой действует неброско, не летает по «девяткам». Но ему это и не нужно! Он великолепно выбирает позицию. Оказывается в нужную секунду в нужном месте. Вот это и есть уровень, стабильность, понимаете? Нужно предугадывать ситуацию, вовремя переместиться, подсказать защитнику.

Знаете, как говорил Яшин? Когда твоя команда атакует, ты уже должен мысленно расставить футболистов при обороне. Просчитать на шаг-два вперед. Не надо делать лишних движений. Лишних бросков. На первый план выходит не красота, а эффективность, надежность.

Меня удивляет, когда некоторые специалисты или болельщики замечают: «Ничего особенного, мяч просто попал в Акинфеева ». Что значит «просто попал»? А грамотный выбор позиции?!

— Игорь не разыгрывает мяч с защитниками, а сразу выбивает далеко вперед. Вам как представителю старой школы такая игра ближе?

— Дело не во мне. Это прежде всего решение главного тренера команды и стиль игры Игоря. Надо же еще и анализировать, какие у тебя защитники. С кем можно обыграться, а с кем лучше не стоит. Розыгрыш же нередко приводит к ошибкам, даже роковым.

Сафонов приехал в сборную из «ПСЖ». Сначала здорово выручил в матче с Нигерией — молодец. А потом — бац! И отдал сопернику... Тут надо все просчитывать, вырабатывать стратегию еще до начала сезона. В ЦСКА сделана ставка на вынос. А у Карпина другие требования к голкиперам, – сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.