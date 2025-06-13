  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денис Бояринцев: «Динамо» семимильными шагами идет к большим победам, Карпин может помочь. Нравилась работа Лички, не понимаю, почему его убрали»
5

Денис Бояринцев: «Динамо» семимильными шагами идет к большим победам, Карпин может помочь. Нравилась работа Лички, не понимаю, почему его убрали»

Денис Бояринцев отметил амбиции «Динамо».

«У «Динамо» есть хорошие амбиции и неплохой коллектив. И Личка работал неплохо. Мне нравилась его работа. Не понимаю, почему его убрали в начале мая.

«Динамо» семимильными шагами идет к большим победам, Карпин может помочь клубу. Может, он приведет команду к новым результатам. Он достойный кандидат», – сказал экс-хавбек сборной России.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло 5-е место в Мир РПЛ, набрав 56 очков.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26359 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
logoДенис Бояринцев
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шпилевский о будущем: «Мы общались с ЦСКА, «Динамо» и с «Пари НН». Конкретики нет, только разговоры»
3сегодня, 15:23
«Овечкин – это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах
54сегодня, 14:57
Семшов про Осипенко: «Один из лучших, если не лучший в РПЛ по умению сыграть в атаке. В «Зените» делают ставку на иностранцев. Логичен переход в «Динамо»
21сегодня, 14:30
«Динамо» ведет переговоры с Гладышевым о новом контракте (Metaratings)
19сегодня, 12:42
Главные новости
Во «Фламенго» заявили, что не ведут переговоров с «Зенитом» по Жерсону
109 минут назад
«Ювентус» «одержим» Дьокерешем и работает над трансфером. Форвард запрашивает 10 млн евро в год
1225 минут назад
«Динамо» выложило видео с текстом: «Кто новый тренер? 22:00». Телеграм РПЛ ответил роликом со словами Карпина в эфире «Что? Где? Когда?»: «Я доволен, да, я доволен»
2347 минут назадВидео
Джон Терри: «Я хочу быть главным тренером. Но англичане не получают тех шансов, что есть у иностранцев в АПЛ»
6456 минут назад
Матчи «МЮ» – самые популярные у зрителей АПЛ. Падение рейтингов лиги на Sky Sports и TNT Sports не затронуло манкунианцев – возможно, из-за фанатов других команд, желающих «понасмехаться»
32сегодня, 17:01
«Монако» и Погба обсуждают переход. Переговоры идут хорошо
12сегодня, 16:55
Де Дзерби про Италию: «Сейчас не эпоха Тотти, Дель Пьеро, Индзаги, Монтеллы, когда ты не мог решить, кого вызвать. У нас нет талантливых игроков, не считая 4-5, уровень низок»
12сегодня, 16:44
Юрий Горшков: «Зенит» набрал 66 очков и не выиграл титул – нонсенс! Главная причина – качественная игра «Краснодара»
12сегодня, 16:44
Агент Нико Уильямса встретился с Деку, чтобы обсудить возможность трансфера. Вингер интересен «Арсеналу» и «Баварии», но предпочел бы перейти в «Барсу» (Diario Sport)
47сегодня, 16:36
«Барселона» и «Монако» согласовывают последние детали аренды Фати
5сегодня, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Испания победила Данию, Румыния играет с Черногорией, Германия встретится с Нидерландами в субботу, Англия – с Норвегией
сегодня, 16:55
Льорис о протестах против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе: «Социальная напряженность есть во всем мире, но многие наши фанаты – латиноамериканцы, поэтому мы особенно чувствительны к этому»
8 минут назад
Саудовский «Аль-Ахли» рассматривает Постекоглу на пост главного тренера
12 минут назад
«Фламенго» планирует подписать Барко. На трансфер хотят потрать большую часть денег за Жерсона, хавбеку «Спартака» предложат высокую зарплату
313 минут назад
Гути о лидерах «Реала»: «Винисиус и Мбаппе, Беллингем, Родриго. Килиан должен стремиться выиграть титулы для команды, а не просто провести отличный сезон»
133 минуты назад
Шкриньяр предложен «Наполи», «Галатасарай» и «Фенербахче» тоже хотят подписать защитника. «ПСЖ» намерен отдать Милана в аренду и взять на себя большую часть зарплаты в 9 млн евро
233 минуты назад
Сергей Гуренко: «Карпин в «Динамо» будет бороться за чемпионство. Это не кот в мешке, он знает российский футбол»
439 минут назад
«Интер» намерен подписать Бонни из «Пармы». Контракт с 21-летним форвардом уже согласован (Николо Скира)
542 минуты назад
Дмитрий Аленичев: «Наши ребята имеют шансы выигрывать еврокубки в будущем. Как победил сейчас Сафонов»
6сегодня, 16:58
Пенья готов покинуть «Барсу», но не будет форсировать уход. Вратарь может уйти свободным агентом в 2026-м
8сегодня, 16:48