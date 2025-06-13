Денис Бояринцев: «Динамо» семимильными шагами идет к большим победам, Карпин может помочь. Нравилась работа Лички, не понимаю, почему его убрали»
Денис Бояринцев отметил амбиции «Динамо».
«У «Динамо» есть хорошие амбиции и неплохой коллектив. И Личка работал неплохо. Мне нравилась его работа. Не понимаю, почему его убрали в начале мая.
«Динамо» семимильными шагами идет к большим победам, Карпин может помочь клубу. Может, он приведет команду к новым результатам. Он достойный кандидат», – сказал экс-хавбек сборной России.
В прошлом сезоне «Динамо» заняло 5-е место в Мир РПЛ, набрав 56 очков.
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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