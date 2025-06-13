Семшов про Осипенко: «Один из лучших, если не лучший в РПЛ по умению сыграть в атаке. В «Зените» делают ставку на иностранцев. Логичен переход в «Динамо»

Игорь Семшов поделился мнением о возможных клубах для Максима Осипенко.

«Выбор большой – читаю об интересе трех команд – «Зенита», «Динамо» и «Спартака».

На мой взгляд, тут футболисту важно себя не переоценивать, как и нам самим этого не делать – не понять настоящий уровень игрока, пока нет официальных международных матчей, когда все становится ясно.

У Осипенко есть хороший набор качеств, – главным образом, умение сыграть в атаке. Он один из лучших, если не лучший в этом плане в РПЛ.

Но он показывает это в системе Карпина и в системе «Ростова», и если «Динамо», которое возглавит Карпин, зовет, то логичен и переход туда – там требования будут понятны, а тренер знает его.

Плюс у «Динамо» есть проблемы с защитниками. Что касается «Зенита», то там уже довольно давно делают ставку на иностранцев», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.