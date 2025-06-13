«Динамо» ведет переговоры с Гладышевым о новом контракте (Metaratings)

«Динамо» и Ярослав Гладышев могут продлить соглашение.

Бело-голубые ведут переговоры о продлении договора с 22-летним футболистом, об этом сообщает Metaratings.

Действующее соглашение нападающего рассчитано до 2026 года.

В прошедшем сезоне Ярослав Гладышев забил 10 голов и сделал 5 передач в 28 матчах Мир РПЛ .