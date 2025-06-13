«Динамо» ведет переговоры с Гладышевым о новом контракте (Metaratings)
«Динамо» и Ярослав Гладышев могут продлить соглашение.
Бело-голубые ведут переговоры о продлении договора с 22-летним футболистом, об этом сообщает Metaratings.
Действующее соглашение нападающего рассчитано до 2026 года.
В прошедшем сезоне Ярослав Гладышев забил 10 голов и сделал 5 передач в 28 матчах Мир РПЛ.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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