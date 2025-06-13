«Овечкин – это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах
Данил Глебов сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
– Можно ли сказать, что Овечкин – это хоккейный Роналду?
– Они оба великие. Болельщики это видят.
Если мы говорим о параллели между футболом и хоккеем, то Овечкин – это Роналду или Месси, – сказал полузащитник «Динамо» Данил Глебов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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