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  • «Овечкин – это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах
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«Овечкин – это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах

Данил Глебов сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– Можно ли сказать, что Овечкин – это хоккейный Роналду?

– Они оба великие. Болельщики это видят.

Если мы говорим о параллели между футболом и хоккеем, то Овечкин – это Роналду или Месси, – сказал полузащитник «Динамо» Данил Глебов.

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«Овечкин, Мирра и Медведев – лица российского спорта на планете Земля». Губерниев на вопрос о трех главных спортсменах из России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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