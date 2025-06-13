«Овечкин – это Роналду или Месси, если проводить параллели. Они великие, болельщики это видят». Хавбек «Динамо» Глебов о спортсменах

Данил Глебов сравнил Александра Овечкина с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– Можно ли сказать, что Овечкин – это хоккейный Роналду?

– Они оба великие. Болельщики это видят.

Если мы говорим о параллели между футболом и хоккеем, то Овечкин – это Роналду или Месси , – сказал полузащитник «Динамо » Данил Глебов .

Овечкин – самый узнаваемый российский спортсмен в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Аршавин – 6-й (РБ)

«Овечкин, Мирра и Медведев – лица российского спорта на планете Земля». Губерниев на вопрос о трех главных спортсменах из России