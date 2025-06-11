Райт-Филлипс о Кепе в «Арсенале»: «Я считал, что «Челси» не нужно покупать вратаря, не понимаю этого. Как будто никто не следил за ним в этом сезоне, он был невероятен в «Борнмуте»

Шон Райт-Филлипс убежден, что «Челси» должен был сохранить Кепу Аррисабалагу.

Ранее сообщалось, что голкипер в ближайшее время может перейти в «Арсенал ». Сезон-2024/25 игрок лондонцев провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ.

«Я в замешательстве, не понимаю. Как будто бы никто не следил за Кепой в этом сезоне. Он был невероятен. Он одна из причин, по которой «Борнмут » завершил [АПЛ ] на том месте, где они оказались. Защита была выдающейся, но Кепа тоже был невероятен, как мне показалось.

По ходу сезона я считал, что «Челси» не нужно покупать вратаря, потому что Кепа в любом случае вернется, но оказалось не так.

Сейчас большинство тренеров ищут вратарей, которые хорошо играют ногами. Я думаю, что у Кепы все в порядке с этим, но он, возможно, не на том уровне, на котором они хотят его видеть. Но для меня это действительно странно», – сказал экс-игрок «Челси ».