«Челси» покупает Меньяна у «Милана» за 18 млн евро. Сделку закроют до понедельника (GdS)

Майк Меньян перейдет в «Челси» из «Милана» за 18 млн евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, клубы договорились о трансфере 29-летнего вратаря. Окончательные детали сделки согласуют сегодня или в понедельник.

Изначально «Челси » пытался включить в сделку кого-то из своих вратарей, в частности, Джордже Петровича и Кепу Аррисабалагу . Этот вариант не устроил «Милан ». Затем «синие» предлагали 15 млн евро, на что «россонери» не согласились. В итоге стороны сошлись на 18 млн евро.

Меньян провел 4 года в «Милане». В завершившемся сезоне Серии А француз сыграл 37 матчей, 13 из них – на ноль. Статистику голкипера можно изучить здесь .