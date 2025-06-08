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«Челси» покупает Меньяна у «Милана» за 18 млн евро. Сделку закроют до понедельника (GdS)

Майк Меньян перейдет в «Челси» из «Милана» за 18 млн евро.

По данным La Gazzetta dello Sport, клубы договорились о трансфере 29-летнего вратаря. Окончательные детали сделки согласуют сегодня или в понедельник.

Изначально «Челси» пытался включить в сделку кого-то из своих вратарей, в частности, Джордже Петровича и Кепу Аррисабалагу. Этот вариант не устроил «Милан». Затем «синие» предлагали 15 млн евро, на что «россонери» не согласились. В итоге стороны сошлись на 18 млн евро.

Меньян провел 4 года в «Милане». В завершившемся сезоне Серии А француз сыграл 37 матчей, 13 из них – на ноль. Статистику голкипера можно изучить здесь.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМайк Меньян
logoсерия А Италия
logoМилан
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoКепа Аррисабалага
logoДжордже Петрович
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