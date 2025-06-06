«Арсенал» рассматривает Кепу в качестве подмены Райе. Отступные вратаря «Челси» – 5 млн фунтов

«Арсенал» может подписать Кепу Аррисабалагу.

30-летний голкипер «Челси » провел прошлый сезон в аренде в «Борнмуте».

Отступные в контракте испанца составляют 5 млн фунтов.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , «Арсенал » рассматривает Кепу в качестве одной из опций для роли подмены Давиду Райе.

Со ссылкой на Sky Sports Романо пишет, что уже состоялись предварительные переговоры для уточнения условий возможной сделки.