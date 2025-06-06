«Арсенал» рассматривает Кепу в качестве подмены Райе. Отступные вратаря «Челси» – 5 млн фунтов
«Арсенал» может подписать Кепу Аррисабалагу.
30-летний голкипер «Челси» провел прошлый сезон в аренде в «Борнмуте».
Отступные в контракте испанца составляют 5 млн фунтов.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Арсенал» рассматривает Кепу в качестве одной из опций для роли подмены Давиду Райе.
Со ссылкой на Sky Sports Романо пишет, что уже состоялись предварительные переговоры для уточнения условий возможной сделки.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо на X
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