«Челси» готов продать Кепу и Санчеса и надеется выручить хорошие деньги за вратарей (El Chiringuito TV)
«Челси» готов продать двух испанских вратарей.
Лондонцы рассмотрят предложения по Кепе Аррисабалаге и Роберту Санчесу, сообщает El Chiringuito TV.
«Синие» считают обоих голкиперов перспективными активами на трансферном рынке и надеются выручить хорошие средства для усиления состава перед клубным ЧМ и Лигой чемпионов.
Кепа, контракт которого с «Челси» рассчитан еще на год, провел сезон в аренде в «Борнмуте». Он сыграл 31 матч в АПЛ (8 – на ноль), его подробная статистика – здесь.
Контракт Санчеса действует до 2030 года. Роберт провел 32 игры в Премьер-лиге (12 – на ноль), его подробная статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
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