«Челси» готов продать Кепу и Санчеса и надеется выручить хорошие деньги за вратарей (El Chiringuito TV)

«Челси» готов продать двух испанских вратарей.

Лондонцы рассмотрят предложения по Кепе Аррисабалаге и Роберту Санчесу , сообщает El Chiringuito TV.

«Синие» считают обоих голкиперов перспективными активами на трансферном рынке и надеются выручить хорошие средства для усиления состава перед клубным ЧМ и Лигой чемпионов.

Кепа, контракт которого с «Челси» рассчитан еще на год, провел сезон в аренде в «Борнмуте». Он сыграл 31 матч в АПЛ (8 – на ноль), его подробная статистика – здесь .

Контракт Санчеса действует до 2030 года. Роберт провел 32 игры в Премьер-лиге (12 – на ноль), его подробная статистика – здесь .

У «Челси» 10 вратарей, но летом могут купить нового