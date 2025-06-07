«Арсенал» близок к подписанию Кепы из «Челси»
Кепа Аррисабалага в ближайшее время может перейти в «Арсенал».
«Канониры» близки к оформлению трансфера вратаря «Челси», сообщает The Athletic. Ранее стало известно, что «Арсенал» рассматривает Кепу в качестве одной из опций на подмену Давиду Райе.
Сумма отступных, указанная в контракте 30-летнего испанца, составляет 5 миллионов фунтов.
Сезон-2024/25 Аррисабалага провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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