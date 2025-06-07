«Арсенал» близок к подписанию Кепы из «Челси»

Кепа Аррисабалага в ближайшее время может перейти в «Арсенал».

«Канониры» близки к оформлению трансфера вратаря «Челси », сообщает The Athletic. Ранее стало известно , что «Арсенал » рассматривает Кепу в качестве одной из опций на подмену Давиду Райе.

Сумма отступных, указанная в контракте 30-летнего испанца, составляет 5 миллионов фунтов.

Сезон-2024/25 Аррисабалага провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 31 матч и 39 пропущенных голов в АПЛ .