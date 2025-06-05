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Педри о Жоане Гарсии: «Если будет возможность перейти в «Барсу», пусть переходит. Это лучшая команда в мире»

Педри высказался о возможном переходе Жоана Гарсии в «Барселону».

Ранее сообщалось, что 24-летний голкипер «Эспаньола» согласился перейти в «Барселону». Сине-гранатовые выплатят его отступные в 25 млн евро.

«Это вратарь с отличными качествами. Пока он не с нами, поэтому не могу сказать больше. Но если у него будет возможность перейти в «Барселону», я бы сказал, что это – лучшая команда в мире, по моему мнению.

Если ему повезет – пусть переходит», — сказал полузащитник «Барселоны» в интервью BeIN Sports.

«Крыса, предатель, нахер «Барсу». В родном городе вратаря «Эспаньола» Гарсии появились оскорбительные надписи в связи с переходом игрока к сине-гранатовым

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoЖоан Гарсия
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