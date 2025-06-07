«Жоан Гарсия будет играть за сборную Испании много лет. Вратаря с такими способностями, реакцией, смелостью я никогда не видел». Гомес из «Эспаньола» об интересующем «Барсу» голкипере

Партнер Жоана Гарсии по «Эспаньолу» похвалил голкипера.

Ранее сообщалось, что «Барселона » близка к приобретению Гарсии.

«С первого года в «Эспаньоле », а это было четыре сезона назад, я говорил, что уровень здешних вратарей – ненормальный.

Тогда были Диего Лопес , Ойер Оласабаль и молодой парень, который уже несколько лет был третьим вратарем (Жоан Гарсия), но с такими способностями, такой реакцией, такой смелостью, каких я никогда не видел.

И он, и Фортуньо, который, думаю, тоже заявит о себе, – отличные вратари. Жоан – вратарь мирового уровня и еще будет играть за сборную много лет», – сказал защитник «Эспаньола» Серджи Гомес .