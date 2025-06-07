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  • «Жоан Гарсия будет играть за сборную Испании много лет. Вратаря с такими способностями, реакцией, смелостью я никогда не видел». Гомес из «Эспаньола» об интересующем «Барсу» голкипере
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«Жоан Гарсия будет играть за сборную Испании много лет. Вратаря с такими способностями, реакцией, смелостью я никогда не видел». Гомес из «Эспаньола» об интересующем «Барсу» голкипере

Партнер Жоана Гарсии по «Эспаньолу» похвалил голкипера.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к приобретению Гарсии. 

«С первого года в «Эспаньоле», а это было четыре сезона назад, я говорил, что уровень здешних вратарей – ненормальный.

Тогда были Диего Лопес, Ойер Оласабаль и молодой парень, который уже несколько лет был третьим вратарем (Жоан Гарсия), но с такими способностями, такой реакцией, такой смелостью, каких я никогда не видел.

И он, и Фортуньо, который, думаю, тоже заявит о себе, – отличные вратари. Жоан – вратарь мирового уровня и еще будет играть за сборную много лет», – сказал защитник «Эспаньола» Серджи Гомес

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Гарсия
logoДиего Лопес
logoСерджи Гомес
logoБарселона
logoАнхель Фортуньо
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoОйер Оласабаль
logoСборная Испании по футболу
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