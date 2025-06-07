«Жоан Гарсия будет играть за сборную Испании много лет. Вратаря с такими способностями, реакцией, смелостью я никогда не видел». Гомес из «Эспаньола» об интересующем «Барсу» голкипере
Партнер Жоана Гарсии по «Эспаньолу» похвалил голкипера.
Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к приобретению Гарсии.
«С первого года в «Эспаньоле», а это было четыре сезона назад, я говорил, что уровень здешних вратарей – ненормальный.
Тогда были Диего Лопес, Ойер Оласабаль и молодой парень, который уже несколько лет был третьим вратарем (Жоан Гарсия), но с такими способностями, такой реакцией, такой смелостью, каких я никогда не видел.
И он, и Фортуньо, который, думаю, тоже заявит о себе, – отличные вратари. Жоан – вратарь мирового уровня и еще будет играть за сборную много лет», – сказал защитник «Эспаньола» Серджи Гомес.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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