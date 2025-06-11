«Динамо» не намерено уступать Осипенко «Зениту» и «Спартаку». Аргументы клуба в переговорах – работа с Карпиным и высокие шансы выступать в старте («РБ Спорт»)

«Динамо» не намерено уступать Максима Осипенко «Зениту» и «Спартаку».

Ранее «Mash на спорте» сообщил , что защитник «Ростова» уже договорился о контракте с московским клубом с зарплатой около 1,4 млн евро в год. Однако «Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», предложив более 3 млн евро в год без учета бонусов. «Спартак », в свою очередь, готов платить футболисту более 2 млн евро в год и значительные бонусы.

По информации «РБ Спорт», руководство «Динамо» настроено вести серьезную борьбу за защитника, особенно с учетом того, что на игрока претендуют принципиальные соперники бело-голубых, «Спартак» и «Зенит».

Сделка по переходу игрока из «Ростова » и заключению личного контракта, вероятнее всего, будет оформлена на следующей неделе. Тогда и определится новый клуб.

Ключевые аргументы со стороны «Динамо » в переговорном процессе – это работа с Валерием Карпиным и высокие шансы выступать в стартовом составе, в отличие от «Зенита », где в центре обороны конкуренция гораздо выше.