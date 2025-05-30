Осипенко склоняется к переходу в «Динамо» из «Ростова» («СЭ»)
Максим Осипенко может перейти в «Динамо».
31-летний центральный защитник «Ростова» близок к переходу в московский клуб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение бело-голубых. Интерес к игроку также проявляют «Краснодар», «Зенит» и «Спартак».
В прошедшем сезоне Максим Осипенко провел 30 матчей в Мир РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи.
Прежде появилась информация, что «Динамо» может возглавить Валерий Карпин, ранее тренировавший «Ростов».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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