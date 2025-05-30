Осипенко склоняется к переходу в «Динамо» из «Ростова» («СЭ»)

Максим Осипенко может перейти в «Динамо».

31-летний центральный защитник «Ростова » близок к переходу в московский клуб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение бело-голубых. Интерес к игроку также проявляют «Краснодар », «Зенит » и «Спартак ».

В прошедшем сезоне Максим Осипенко провел 30 матчей в Мир РПЛ , забил 9 голов и сделал 3 результативных передачи.

Прежде появилась информация, что «Динамо » может возглавить Валерий Карпин, ранее тренировавший «Ростов».