Де Брюйне в четверг пройдет медосмотр для «Наполи» в Риме, затем хавбек «Ман Сити» подпишет контракт

Кевин де Брюйне может стать игроком «Наполи» в четверг.

Де Брюйне переходит в неаполитанский клуб в статусе свободного агента после десяти лет в составе «Манчестер Сити ».

Сообщалось , что 33-летний хавбек сборной Бельгии подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 5 млн евро в год.

По данным Sky Sport, Кевин завтра прибудет в Рим и пройдет медицинский осмотр. После этого последует подписание соглашения.

В сезоне-2024/25 бельгиец забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 28 матчах АПЛ . Его подробная статистика – здесь .