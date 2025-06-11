Де Брюйне в четверг пройдет медосмотр для «Наполи» в Риме, затем хавбек «Ман Сити» подпишет контракт
Кевин де Брюйне может стать игроком «Наполи» в четверг.
Де Брюйне переходит в неаполитанский клуб в статусе свободного агента после десяти лет в составе «Манчестер Сити».
Сообщалось, что 33-летний хавбек сборной Бельгии подпишет контракт по схеме «2+1» с зарплатой 5 млн евро в год.
По данным Sky Sport, Кевин завтра прибудет в Рим и пройдет медицинский осмотр. После этого последует подписание соглашения.
В сезоне-2024/25 бельгиец забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 28 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sport
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