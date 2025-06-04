Президент «Наполи» о де Брюйне: «Он чемпион, но это не самая важная моя сделка. Трансферов будет много – мы сыграем в четырех турнирах»

Аурелио Де Лаурентис назвал трансфер Кевин де Брюйне в «Наполи» не самым важным.

33-летний полузащитник сборной Бельгии, покидающий «Манчестер Сити» на правах свободного агента, должен в ближайшее время перейти в «Наполи».

«Эта сделка зародилась три месяца назад, но она не самая важная из тех, что я заключал. Де Брюйне – чемпион, мы это знаем, но он игрок определенно возраста.

Это еще один фрагмент для команды, которую нужно усилить. Мы будем участвовать в четырех турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии, а также в Лиге чемпионов. Так что трансферов будет много.

Мы любим работать хорошо и не хотим ничего оставлять на волю случая. Никто не ожидал столь быстрого подтверждения кандидатуры Конте, так что не волнуйтесь.

И вот еще что. Не задавайте вопросов о трансферном рынке. Мы ведем работу на рынке, но вы ничего не узнаете об этом в течение месяца.

Каждый день вы будете писать, что мы покупаем 50 игроков. Когда я вас читаю, я много смеюсь – мы уже как будто купили 70 игроков, все, кто на трансферном рынке, уже перешли «Наполи»... Так что нет смысла об этом говорить, вы все это уже написали», – сказал президент «Наполи » Де Лаурентис.