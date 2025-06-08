Де Брюйне и «Наполи» подпишут контракт по схеме «2+1» с зарплатой 5 млн евро в год. Медосмотр – во вторник или среду (Il Mattino)

Кевин де Брюйне присоединится к «Наполи» в ближайшие дни.

Бельгийский полузащитник готов подписать контракт с неаполитанским клубом на 2 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает Il Mattino. Зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год.

33-летний футболист пройдет медосмотр во вторник или среду.

Де Брюйне покидает «Манчестер Сити » на правах свободного агента. Его статистику можно найти здесь .