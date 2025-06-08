Де Брюйне и «Наполи» подпишут контракт по схеме «2+1» с зарплатой 5 млн евро в год. Медосмотр – во вторник или среду (Il Mattino)
Кевин де Брюйне присоединится к «Наполи» в ближайшие дни.
Бельгийский полузащитник готов подписать контракт с неаполитанским клубом на 2 года с опцией продления еще на один сезон, сообщает Il Mattino. Зарплата игрока составит 5 миллионов евро в год.
33-летний футболист пройдет медосмотр во вторник или среду.
Де Брюйне покидает «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Il Mattino
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