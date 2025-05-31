Сделка по переходу де Брюйне в «Наполи» почти закрыта. Завтра – обмен документами, в понедельник – медосмотр
Кевин де Брюйне близок к переходу в «Наполи».
Сделка по переходу 33-летнего хавбека в неаполитанский клуб почти закрыта, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Завтра должен состояться обмен документами, а медосмотр бывшего игрока «Ман Сити» назначен на понедельник.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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