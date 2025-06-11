«Бавария» хочет купить Нико Уильямса. Вингер «Атлетика» – приоритетный вариант в атаку (Sport Bild)

Нико Уильямс стал главной трансферной целью «Баварии».

По данным Sport Bild, мюнхенский клуб уже провел переговоры с представителями 22-летнего левого вингера «Атлетика » и сборной Испании.

Уильямс сейчас рассматривается «Баварией» как приоритетный трансфер в атакующую линию.

Его отступные составляют около 60 миллионов евро, а запросы по зарплате варьируются от 15 до 20 млн в год.

Ранее сообщалось , что «Бавария » также рассматривает приобретение Брэдли Барколя («ПСЖ»), Рафаэла Леау («Милан»), Коди Гакпо («Ливерпуль») и Каору Митомы («Брайтон»).

В сезоне-2024/25 Нико забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика – здесь .