«Бавария» хочет купить Барколя у «ПСЖ». Основная альтернатива – Уильямс, другие – Леау, Гакпо и Митома

«Бавария» хочет приобрести Брэдли Барколя.

По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенцы хотят усилить левый фланг атаки и считают футболиста «ПСЖ » своей главной целью. Договориться будет сложно, но чемпионы Германии изучают возможность заключения сделки.

Если купить Барколя не получится, «Бавария » переключится на Нико Уильямса («Атлетик »). Также рассматриваются такие игроки, как Рафаэл Леау («Милан »), Коди Гакпо («Ливерпуль») и Каору Митома («Брайтон»).