«Бавария» хочет купить Барколя у «ПСЖ». Основная альтернатива – Уильямс, другие – Леау, Гакпо и Митома
«Бавария» хочет приобрести Брэдли Барколя.
По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенцы хотят усилить левый фланг атаки и считают футболиста «ПСЖ» своей главной целью. Договориться будет сложно, но чемпионы Германии изучают возможность заключения сделки.
Если купить Барколя не получится, «Бавария» переключится на Нико Уильямса («Атлетик»). Также рассматриваются такие игроки, как Рафаэл Леау («Милан»), Коди Гакпо («Ливерпуль») и Каору Митома («Брайтон»).
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14282 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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