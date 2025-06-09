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«Бавария» хочет купить Барколя у «ПСЖ». Основная альтернатива – Уильямс, другие – Леау, Гакпо и Митома

«Бавария» хочет приобрести Брэдли Барколя.

По информации Флориана Плеттенберга, мюнхенцы хотят усилить левый фланг атаки и считают футболиста «ПСЖ» своей главной целью. Договориться будет сложно, но чемпионы Германии изучают возможность заключения сделки.

Если купить Барколя не получится, «Бавария» переключится на Нико Уильямса («Атлетик»). Также рассматриваются такие игроки, как Рафаэл Леау («Милан»), Коди Гакпо («Ливерпуль») и Каору Митома («Брайтон»).

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14282 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoБрэдли Барколя
logoМилан
logoКоди Гакпо
logoПСЖ
logoАтлетик
logoЛиверпуль
logoРафаэл Леау
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
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