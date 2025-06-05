«Бавария» рассматривает подписание Уильямса. Боссы клуба оценят игру вингера «Атлетика» в матче Лиги наций с Францией (Bild)

«Бавария» рассматривает возможность подписания Нико Уильямса.

По данным Bild, спортивные директора мюнхенцев Макс Эберль и Кристоф Фройнд будут наблюдать за игрой вингера «Атлетика » и сборной Испании в полуфинальном матче Лиги наций против Франции.

Отмечается, что «Бавария » следит за Уильямсом уже в течение долгого времени. Преимуществом Нико по сравнению с другими кандидатами клуба считаются прописанные в его контракте отступные – их сумма составляет около 60 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Уильямс отметился 5 голами и 5 ассистами в 29 матчах Ла Лиги. Подробную статистику выступлений 22-летнего вингера можно найти здесь .