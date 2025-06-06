«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане

«Арсенал» намерен усилить атакующую линию команды.

Лондонский клуб проявляет интерес к атакующему полузащитнику Моргану Роджерсу из «Астон Виллы » и вингеру Игору Пайшао из «Фейеноорда ».

Отмечается, что покупка Роджерса может быть дорогостоящей, а Пайшао является альтернативой Нико Уильямсу и Лерою Сане.

Роджерс забил 8 голов и сделал 10 передач в 37 матчах АПЛ в прошлом сезоне.

Пайшао забил 16 голов и сделал 10 передач в 34 играх в чемпионате Нидерландов в минувшем сезоне.