«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
«Арсенал» намерен усилить атакующую линию команды.
Лондонский клуб проявляет интерес к атакующему полузащитнику Моргану Роджерсу из «Астон Виллы» и вингеру Игору Пайшао из «Фейеноорда».
Отмечается, что покупка Роджерса может быть дорогостоящей, а Пайшао является альтернативой Нико Уильямсу и Лерою Сане.
Роджерс забил 8 голов и сделал 10 передач в 37 матчах АПЛ в прошлом сезоне.
Пайшао забил 16 голов и сделал 10 передач в 34 играх в чемпионате Нидерландов в минувшем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
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