Нико Уильямс: «Желаю Ямалю выиграть «Золотой мяч». Надеюсь, он продолжит работать с той же скромностью»

Нико Уильямс пожелал Ламину Ямалю выиграть «Золотой мяч».

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций, обыграв Францию (5:4) в полуфинальном матче.

Об игре с Францией

«Это был очень сложный матч. Обе команды очень хороши, но мы вышли в финал, и это главное».

О пяти голах и испанских нападающих

«У нас отличная команда. В атаке у нас очень хорошо получается забивать голы и делать передачи. Мы на очень высоком уровне, и Ламин, и я, и Ойарсабаль, и остальные наши партнеры по команде».

О голе и пасе Ойарсабаля

«Я говорил с Микелем перед матчем о таких ситуациях, и он сказал мне держаться рядом с ним, чтобы начать бежать, когда смогу. Он очень умен, он очень хорошо меня видел, и все, что мне нужно было сделать, это завершить атаку».

О двух голах Ламина

«Я надеюсь, что он продолжит работать с той же скромностью, что и всегда, и я желаю ему выиграть «Золотой мяч », – сказал полузащитник сборной Испании в интервью Teledeporte.