Коло-Муани и Консейсау сыграют за «Ювентус» на клубном ЧМ

Франсишку Консейсау и Рандаль Коло-Муани сыграют за «Ювентус» на клубном ЧМ.

Туринский клуб сообщил о договоренности с «Порту» и «ПСЖ » о продлении срока аренды полузащитника и форварда на время проведения чемпионата мира среди клубов а США, который пройдет с 15 июня по 13 июля.

Коло-Муани за время аренды забил 8 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах Серии А за «Ювентус ». Подробная статистика выступлений 26-летнего француза – здесь .

Консейсау в 26 матчах чемпионата Италии забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Подробная статистика выступлений 22-летнего португальца – здесь .