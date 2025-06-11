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Коло-Муани и Консейсау сыграют за «Ювентус» на клубном ЧМ

Франсишку Консейсау и Рандаль Коло-Муани сыграют за «Ювентус» на клубном ЧМ.

Туринский клуб сообщил о договоренности с «Порту» и «ПСЖ» о продлении срока аренды полузащитника и форварда на время проведения чемпионата мира среди клубов а США, который пройдет с 15 июня по 13 июля.

Коло-Муани за время аренды забил 8 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах Серии А за «Ювентус». Подробная статистика выступлений 26-летнего француза – здесь.

Консейсау в 26 матчах чемпионата Италии забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Подробная статистика выступлений 22-летнего португальца – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Ювентуса» в X
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