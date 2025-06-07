«Фенербахче» предложил 30 млн евро за Влаховича и готов платить форварду 10 млн в год. «Ювентус» рассматривает предложение (Sport Mediaset)

«Ювентус» рассматривает предложение о трансфере Душана Влаховича.

По информации Sport Mediaset, «Фенербахче » предложил 30 миллионов евро за сербского нападающего. Туринский клуб серьезно рассматривает это предложение.

Самому игроку турки готовы платить около 10 миллионов евро в год.

Отмечается, что «бьянконери» ищут нового нападающего. Рандаль Коло -Муани останется в команде на период проведения клубного чемпионата мира – «ПСЖ » дал согласие на это. «Ювентусу » также интересны форвард парижан Гонсалу Рамуш и Матео Ретеги из «Аталанты».