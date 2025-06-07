«Фенербахче» предложил 30 млн евро за Влаховича и готов платить форварду 10 млн в год. «Ювентус» рассматривает предложение (Sport Mediaset)
«Ювентус» рассматривает предложение о трансфере Душана Влаховича.
По информации Sport Mediaset, «Фенербахче» предложил 30 миллионов евро за сербского нападающего. Туринский клуб серьезно рассматривает это предложение.
Самому игроку турки готовы платить около 10 миллионов евро в год.
Отмечается, что «бьянконери» ищут нового нападающего. Рандаль Коло-Муани останется в команде на период проведения клубного чемпионата мира – «ПСЖ» дал согласие на это. «Ювентусу» также интересны форвард парижан Гонсалу Рамуш и Матео Ретеги из «Аталанты».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport Mediaset
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