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Коло-Муани, Шкриньяр и Асенсио не считаются победителями ЛЧ, так как не были зарегистрированы за «ПСЖ» в день финала. Футболисты ушли в аренду зимой

Три игрока, ушедших из «ПСЖ» в аренду, не будут считаться победителями ЛЧ.

Команда Луиса Энрике разгромила «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

RMC Sport сообщает, что Милан Шкриньяр, Марко Асенсио и Рандаль Коло-Муани, покинувшие «ПСЖ» зимой на правах аренды, не считаются победителями Лиги чемпионов. Согласно регламенту УЕФА, для получения медали игрок должен быть зарегистрирован в клубе по состоянию на день финала, а также сыграть на турнире хотя бы один матч или попасть в заявку команды на финальную игру.

При этом отмечается, что по регламенту победитель Лиги чемпионов получает 50 золотых медалей, а второй финалист – 50 серебряных медалей. Следовательно, «ПСЖ» может вручить награды игрокам, которые находятся в арендах.

В первой части сезона Шкриньяр, выступающий на правах аренды за «Фенербахче», не выходил на поле в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ». Асенсио и Коло-Муани, играющие, соответственно, за «Астон Виллу» и «Ювентус», сыграли за команду по 4 матча на турнире.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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