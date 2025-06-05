Консейсау о голе Германии: «Это был момент вдохновения, я мог забить еще один. Мы знали, что будет трудно играть против них, но Португалия смогла проявить свои качества»

Франсишку Консейсау высказался о своем голе в полуфинале Лиги наций.

Сборная Португалии обыграла команду Германии (2:1) в полуфинале турнира.

Консейсау вышел на замену на 58-й минуте игры. На 63-й минуте португальский полузащитник «Ювентуса» забил гол, сравняв счет в матче.

«Это был момент вдохновения, я сделал то, что мог в тот момент. Это был отличный гол, но я счастливее оттого, что помог команде выйти в финал.

Я мог забить второй, но вратарь [тер Стеген] сделал отличный сэйв. Я забил хороший гол, но мог еще один, такой уж я.

Мы очень счастливы. Мы знали, что будет трудно играть против Германии, особенно на их домашнем поле, но мы смогли проявить наши качества», – сказал полузащитник сборной Португалии.

Консейсау признан лучшим игроком матча с Германией. Хавбек «Ювентуса» сравнял счет спустя 5 минут после выхода на замену