  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Консейсау о голе Германии: «Это был момент вдохновения, я мог забить еще один. Мы знали, что будет трудно играть против них, но Португалия смогла проявить свои качества»
5

Консейсау о голе Германии: «Это был момент вдохновения, я мог забить еще один. Мы знали, что будет трудно играть против них, но Португалия смогла проявить свои качества»

Франсишку Консейсау высказался о своем голе в полуфинале Лиги наций.

Сборная Португалии обыграла команду Германии (2:1) в полуфинале турнира.

Консейсау вышел на замену на 58-й минуте игры. На 63-й минуте португальский полузащитник «Ювентуса» забил гол, сравняв счет в матче. 

«Это был момент вдохновения, я сделал то, что мог в тот момент. Это был отличный гол, но я счастливее оттого, что помог команде выйти в финал.

Я мог забить второй, но вратарь [тер Стеген] сделал отличный сэйв. Я забил хороший гол, но мог еще один, такой уж я.

Мы очень счастливы. Мы знали, что будет трудно играть против Германии, особенно на их домашнем поле, но мы смогли проявить наши качества», – сказал полузащитник сборной Португалии.

Консейсау признан лучшим игроком матча с Германией. Хавбек «Ювентуса» сравнял счет спустя 5 минут после выхода на замену

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
logoСборная Португалии по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoСборная Германии по футболу
logoФрансишку Консейсау
logoсерия А Италия
logoМарк-Андре тер Стеген
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартинес о 2:1 с Германией: «Мы не заслуживали пропустить – не понимаю, почему там не было нарушения. Португалия была хороша тактически, это командная победа»
134 июня, 21:59
Роналду после победы над Германией: «Вперед, Португалия!»
1114 июня, 21:52Фото
Консейсау признан лучшим игроком матча с Германией. Хавбек «Ювентуса» сравнял счет спустя 5 минут после выхода на замену
94 июня, 21:31
Роналду заменили на 90-й минуте матча с Германией. Форвард забил победный гол Португалии на 68-й
324 июня, 21:08
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
130 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
43 минуты назад
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
11сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
13сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
5сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
52вчера, 20:58
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила один гол Андорре, Финляндия уступила Нидерландам, Сербия сыграла вничью с Албанией
106вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
110 минут назад
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
754 минуты назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
2сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
2сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06
Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»
9вчера, 21:53