«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о продлении аренды Коло-Муани на время КЧМ. Игрок хочет остаться в клубе и на следующий сезон, заявил гендиректор Комолли

Рандаль Коло-Муани сыграет за «Ювентус» на КЧМ.

Об этом сообщил гендиректор клуба Дамьен Комолли .

«Мы достигли соглашения с «Пари Сен-Жермен » о продлении аренды Коло-Муани на время клубного чемпионата мира. Игрок также хочет остаться в клубе и на следующий сезон», – заявил Комолли.

Вторую половину прошлого сезона французский форвард провел в «Ювентусе » на правах аренды. В 16 матчах Серии А он забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика – здесь .