«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о продлении аренды Коло-Муани на время КЧМ. Игрок хочет остаться в клубе и на следующий сезон, заявил гендиректор Комолли
Рандаль Коло-Муани сыграет за «Ювентус» на КЧМ.
Об этом сообщил гендиректор клуба Дамьен Комолли.
«Мы достигли соглашения с «Пари Сен-Жермен» о продлении аренды Коло-Муани на время клубного чемпионата мира. Игрок также хочет остаться в клубе и на следующий сезон», – заявил Комолли.
Вторую половину прошлого сезона французский форвард провел в «Ювентусе» на правах аренды. В 16 матчах Серии А он забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Ювентуса»
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