Игнатьев об иностранных тренерах: «Как только шлюзы откроются, нас возьмут в свои объятия лучшие футбольные державы – нужно будет использовать опыт людей, работавших на этом уровне»

Борис Игнатьев не считает, что в России должны отказаться от тренеров-легионеров.

Вчера ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера. Сообщалось , что он согласовал контракт с греческим АЕК.

– Ситуация вокруг Николича не послужит назиданием, что стоит отказываться от иностранных специалистов?

– Было бы, наверное, опрометчиво сказать, что нужно отказаться. У нас были хорошие примеры – Хиддинк , Спаллетти , Адвокат. Почему бы не воспользоваться творческим богатством этих людей и не привить все то, что они знают, на нашу футбольную землю?

С другой стороны, обучить наших специалистов они ничему не могут, потому что Семин , Газзаев, Романцев , конечно же, не слабее по своему творческому потенциалу и багажу. Может быть, стоит этих людей использовать в качестве помощников в тех командах, в которых они работали.

В остальном мы обойдемся своими силами. Мы нигде не играем, знание зарубежного футбола нам сегодня не обязательно. Как только шлюзы откроются, нас возьмут в свои объятия лучшие футбольные державы – тогда нужно будет использовать опыт тех людей, которые многие годы работали на этом уровне, – сказал бывший тренер сборной России.

Уход Николича – не повод паниковать