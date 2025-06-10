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Игнатьев об иностранных тренерах: «Как только шлюзы откроются, нас возьмут в свои объятия лучшие футбольные державы – нужно будет использовать опыт людей, работавших на этом уровне»

Борис Игнатьев не считает, что в России должны отказаться от тренеров-легионеров.

Вчера ЦСКА объявил об уходе сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера. Сообщалось, что он согласовал контракт с греческим АЕК.

– Ситуация вокруг Николича не послужит назиданием, что стоит отказываться от иностранных специалистов?

– Было бы, наверное, опрометчиво сказать, что нужно отказаться. У нас были хорошие примеры – Хиддинк, Спаллетти, Адвокат. Почему бы не воспользоваться творческим богатством этих людей и не привить все то, что они знают, на нашу футбольную землю?

С другой стороны, обучить наших специалистов они ничему не могут, потому что Семин, Газзаев, Романцев, конечно же, не слабее по своему творческому потенциалу и багажу. Может быть, стоит этих людей использовать в качестве помощников в тех командах, в которых они работали.

В остальном мы обойдемся своими силами. Мы нигде не играем, знание зарубежного футбола нам сегодня не обязательно. Как только шлюзы откроются, нас возьмут в свои объятия лучшие футбольные державы – тогда нужно будет использовать опыт тех людей, которые многие годы работали на этом уровне, – сказал бывший тренер сборной России. 

Уход Николича – не повод паниковать

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18797 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoВалерий Газзаев
logoМарко Николич
logoДик Адвокат
logoГус Хиддинк
logoОлег Романцев
logoпремьер-лига Россия
logoЛучано Спаллетти
Борис Игнатьев
logoЦСКА
logoЮрий Семин
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