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  • Игнатьев о Слишковиче в «Оренбурге»: «Иностранные тренеры почему-то учатся на наши деньги, их зовут далекие от футбола люди. Чем наши хуже? Три первые команды в РПЛ тренируют россияне»
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Игнатьев о Слишковиче в «Оренбурге»: «Иностранные тренеры почему-то учатся на наши деньги, их зовут далекие от футбола люди. Чем наши хуже? Три первые команды в РПЛ тренируют россияне»

Борис Игнатьев объяснил, почему «Оренбург» не взял российского тренера.

– Почему, стоит иностранному тренеру засветиться в российском футболе, как сделал Слишкович, его сразу начинают приглашать в другие клубы, а некоторые наши специалисты сидят без работы годами?

– Это одна из негативных сторон нашего футбола. Те, кто приглашают тренеров в клубы, – далекие от футбола люди. Если у них спросить, на основании чего вы позвали иностранного тренера, они начнут говорить про красивые глаза и еще всякую ерунду. Никогда – про суть дела, концепцию игры, что важно для нашего футбола. И потом такие менеджеры – безответственные. Если тренер провалится, они вместе с ним не уйдут.

Второе: в нашем футболе засилье агентов. Они хорошо зарабатывают на этих назначениях, устраивают своих людей в клубы. Много сербов среди агентов, наших. И они крутят все эти дела, водят тренеров по клубам.

Я понимаю, если бы приезжали в Россию фигуры уровня Хиддинка, Адвоката. У нас тренируют такие иностранцы, которые сами учатся этому искусству. Почему-то на наши деньги, на нашей земле.

Посмотрите на таблицу РПЛ: три первые команды тренируют россияне. Чем наши тренеры хуже иностранных? Я никак этого не пойму, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoДик Адвокат
logoГус Хиддинк
logoпремьер-лига Россия
Борис Игнатьев
logoОренбург
агенты
logoВладимир Слишкович
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