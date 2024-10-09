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Руслан Пименов: «Я приверженец старой советской школы, иностранцы ее не просто так переняли. У Семина и Газзаева работаешь на максимуме – это и было залогом успеха»

Руслан Пименов назвал себя приверженцем советской тренерской школы.

– Вы говорили, что на тренировках Семина было невероятно много бега. С поля выползали?

– Такое было после каждой тренировки и у Семина, и у Газзаева. У них ты работаешь на максимальных возможностях. Это и было залогом нашего успеха. С Юрием Палычем – чемпионство, Кубок России и Суперкубок, хорошая игра в Лиге чемпионов. А Газзаев выиграл еврокубок. Такие же нагрузки в свое время давал Морозов в «Зените» – появились Аршавин, Кержаков, Денисов.

Это старая советская школа, но она дает результат. Я приверженец именно той стратегии. Не просто так ее потом переняли иностранцы, – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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Юрий Андреевич Морозов
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