Руслан Пименов: «Я приверженец старой советской школы, иностранцы ее не просто так переняли. У Семина и Газзаева работаешь на максимуме – это и было залогом успеха»

Руслан Пименов назвал себя приверженцем советской тренерской школы.

– Вы говорили, что на тренировках Семина было невероятно много бега. С поля выползали?

– Такое было после каждой тренировки и у Семина, и у Газзаева . У них ты работаешь на максимальных возможностях. Это и было залогом нашего успеха. С Юрием Палычем – чемпионство, Кубок России и Суперкубок, хорошая игра в Лиге чемпионов. А Газзаев выиграл еврокубок. Такие же нагрузки в свое время давал Морозов в «Зените » – появились Аршавин , Кержаков, Денисов.

Это старая советская школа, но она дает результат. Я приверженец именно той стратегии. Не просто так ее потом переняли иностранцы, – сказал бывший игрок сборной России.