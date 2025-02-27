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  • «Абаскаль в «Спартак» приходил – выдающийся гений? Таких полно даже во Второй лиге. Разве можно возражать против Адвоката, Хиддинка, Спаллетти? Нужен фильтр». Непомнящий о тренерах-иностранцах
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«Абаскаль в «Спартак» приходил – выдающийся гений? Таких полно даже во Второй лиге. Разве можно возражать против Адвоката, Хиддинка, Спаллетти? Нужен фильтр». Непомнящий о тренерах-иностранцах

Валерий Непомнящий высказался об иностранных тренерах, работающих в России.

– Российские тренеры, которые сейчас без работы, сильнее нынешних иностранных тренеров Мир РПЛ?

– Некоторые – точно да. Вот Абаскаль в «Спартак» приходил, например – кто это такой? Где он тренировал? Он, что, выдающийся гений, что ли? Ну пришел, полтора года поработал, получил сумасшедшие деньги, ушел. Таких тренеров, как Абаскаль, полно даже во Второй лиге. Меня эта тема злит, поэтому даже не хочется дальше рассуждать.

Пусть приезжают иностранцы, которые себя зарекомендовали. Разве можно возражать против Адвоката, Хиддинка, Спаллетти, например? А тренеры, которые себя ничем не зарекомендовали, – не знаю. Должен же быть какой-то фильтр, – заявил бывший тренер российских клубов Валерий Непомнящий.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДик Адвокат
logoВторая лига Б
logoВалерий Непомнящий
logoГус Хиддинк
logoЛучано Спаллетти
logoВторая лига А
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